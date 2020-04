St-André: La municipalité va distribuer 120 000 masques à ses administrés

Après Saint-Denis, d'autres communes de l'île se mobilisent pour la distribution de masques de protection à leurs administrés. La commune de Saint-André a pris l'initiative de distribuer deux masques à chacun de ses 60 000 habitants. Soit 120 000 masques.



Comme l'explique la municipalité, ce projet commence par le découpage des rouleaux de tissus et de la toile géotextile qui va servir de filtre suivant les normes AFNOR.



Les employées communaux volontaires ont à leur disposition des machines industrielles prêtées par le Lycée professionnel Patu de Rosemont à Saint-Benoit pour réaliser dans un premier temps 180 000 carrés de tissus et de toile. Ces derniers seront ensuite utilisés par les associations, les professionnels du secteur de la couture et les particuliers pour la réalisation de masques.



En attendant, voici les coulisses d'un défi inédit dans la lutte contre le Covid 19. "Nou tienbo. Larg pa", martèle la municipalité saint-andréenne: