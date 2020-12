A la Une . St-André: La FSU prête à soutenir l'employée réaffectée au CCAS "dans toutes ses démarches"

"On est dans notre rôle de défense des salariés et on le fera d'abord dans le cadre d'un dialogue social et aller s'il le faut au tribunal". La FSU compte bien épauler Barbara Chassagnac, cette employée de la mairie de Saint-André démise de ses fonctions au centre covid de ville et "réaffectée" au service d'aide légal du CCAS. Un point presse a été organisé ce jeudi au siège du syndicat pour dénoncer un "abus d'autorité" de la part de la collectivité. Par Samuel Irlepenne - Publié le Jeudi 3 Décembre 2020 à 16:24 | Lu 317 fois

St-André: Le centre Covid mis en sommeil après la réaffection d'une employée

Alors qu'elle était en congés, Mme Chassagnac avait appris par courrier qu'elle était démise de ses fonctions au centre Covid de la ville et réaffectée au service d'aide légal du CCAS, "alors même qu'elle avait la reconnaissance de ses pairs sur la qualité de son travail", dénonce le secrétaire départemental SNUTER-FSU Territoriale, Christian Picard. Ce dernier assure que la FSU favorisera toujours le dialogue social pour trouver des solutions "mais aussi pour dénoncer s'il y a un abus d'autorité et/ou de pouvoir sur un salarié", insiste-t-il, lançant un appel "à la raison".



La secrétaire départementale de la FSU, Marie-Hélène Dor, assure pour sa part que "les accusations de M. Bédier relèvent de la diffamation ". "C'est sous cet angle que nous voyons les choses. Ce qui est assez surréaliste, c'est d'avouer d'une certaine façon que Mme Chassagnac est visée du fait de ses positionnements politiques. C'est inouï", regrette-t-elle. Alors qu'elle était en congés, Mme Chassagnac avait appris par courrier qu'elle était démise de ses fonctions au centre Covid de la ville et réaffectée au service d'aide légal du CCAS, "alors même qu'elle avait la reconnaissance de ses pairs sur la qualité de son travail", dénonce le secrétaire départemental SNUTER-FSU Territoriale, Christian Picard. Ce dernier assure que la FSU favorisera toujours le dialogue social pour trouver des solutions "mais aussi pour dénoncer s'il y a un abus d'autorité et/ou de pouvoir sur un salarié", insiste-t-il, lançant un appel "à la raison".La secrétaire départementale de la FSU, Marie-Hélène Dor, assure pour sa part que "les accusations de M. Bédier relèvent de la diffamation ". "C'est sous cet angle que nous voyons les choses. Ce qui est assez surréaliste, c'est d'avouer d'une certaine façon que Mme Chassagnac est visée du fait de ses positionnements politiques. C'est inouï", regrette-t-elle.





Samuel Irlepenne Travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur... En savoir plus sur cet auteur