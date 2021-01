Société St-André: L'eau impropre à la consommation

La CISE informe que la qualité de l'eau est dégradée dans certains secteurs de Saint-André, elle est non potable. Par N.P - Publié le Vendredi 22 Janvier 2021 à 14:40 | Lu 143 fois



Bras Mousseline

Bras des Chevrettes

Hermitage Il est recommandé aux abonnés des secteurs concernés d’utiliser de l’eau embouteillée pour la boisson et la préparation des aliments ou de la faire bouillir pendant 3 minutes.



