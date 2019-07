St-André: L'auteur des coups de feu convoqué ultérieurement

Placé en garde à vue mercredi pour des coups après une altercation avec son frère et sa soeur, un Saint-Andréen devra répondre prochainement de ses actes devant le tribunal correctionnel.



Selon les informations du JIR, l'homme, âgé de 36 ans, est poursuivi pour des violences avec arme et non pour tentative d'homicide.



Lors de l'altercation, il avait légèrement blessé sa soeur.



Cette dernière avait reçu des éclats d'une balle alors qu'il tirait en l'air.