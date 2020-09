A la Une . St-André : L'agresseur du lycéen et le papy vengeur déférés ce vendredi

Les faits, qui ont défrayé la chronique et suscité un vif émoi, se sont déroulés le jeudi 27 août dans la commune de Saint-André. Un lycéen s'est fait violemment agresser pour une raison plus qu'injuste, simplement parce qu'il était positif à la Covid-19. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 4 Septembre 2020 à 09:53 | Lu 4476 fois

Jeudi 27 août à Saint-André, un lycéen a été pris à partie pour une raison qui, si elle s'avère exacte, fait froid dans le dos. Le lycéen venait de remettre les pieds dans son lycée, le lycée Mahatma Gandhi, lorsque l'agression a eu lieu, en fin d'après-midi. Ses agresseurs auraient eu vent qu'il avait été contaminé au Covid-19.



Un jeune homme de 19 ans, l'agresseur, est interpellé suite au dépôt de plainte, puis placé en garde à vue au commissariat de Saint-André jeudi 3 septembre au matin. Il explique aux enquêteurs que la victime est venue le voir afin d'avoir des explications sur les rumeurs qui circulent le concernant. Le ton monte et inéluctablement une bagarre s'en suit. L'agresseur porte un coup de poing à la victime et l'affaire en reste là, pour le moment.



Peu de temps après, la victime revient avec des amis pour s'expliquer à nouveau, mais la mayonnaise ne prend pas. L'histoire s'arrête là. De retour chez lui, il se rend compte que le coup qu'il a pris est plus grave qu'il n'y parait. En effet, sa mâchoire est cassée. Il se rend à l'hôpital et se voit décerner une ITT de 60 jours.



Mais revenons un instant sur le déroulé de la garde à vue de l'agresseur présumé. En attendant de se voir livrer un commissariat flambant neuf, les policiers de Saint-André doivent toujours composer avec leurs locaux actuels. Ils ont la particularité de devoir transférer les gardés à vue d'un bâtiment à l'autre en passant par l'extérieur.



Hier matin, ne dérogeant pas à cette tradition, les policiers ont été surpris de voir l'agresseur présumé se faire agresser à coup de marteau. Le grand-père du lycéen attendait, sagement à l'extérieur, le bon moment pour se venger. À leur sortie, il a sorti un marteau et a porté un coup dans le dos de l'agresseur de son petit-fils. Résultat, il est interpellé et placé lui aussi en garde à vue !



Les deux hommes ont été déférés ce matin au tribunal judiciaire de Saint-Denis pour répondre des leurs actes.



