Education St-André: Keed'ScooL veut rendre accessible à tous la pédagogie Montessori





Située non loin de la Maison Valiamée, l'école Keed'ScooL a ouvert en octobre 2017. Six enfants âgés entre 3 et 6 ans font partie de la première promotion de cette école Montessori. La pédagogie enseignée par l'école commence à rencontrer du succès car pas moins de 15 enfants sont attendus à la rentrée prochaine. La partie élémentaire devrait suivre également pour la rentrée 2019-2020 afin d'avoir une continuité avec l'enseignement dispensé avant 6 ans.



"L'école est ouverte pour le moment à tout type d'enfants de 3 à 6 ans", explique Sophie Mariapoulé, la directrice de l'école. "La pédagogie Montessori est un enseignement individualisé contrairement à ce qui se fait dans le public. L'enfant est en parfaite autonomie : à partir du moment où l'éducatrice a présenté le matériel, l'enfant est libre d'aller chercher son plateau sur l'étagère et utiliser le matériel autant de fois qu'il le souhaite", ajoute-t-elle.



L'école propose de suivre la pédagogie Montessori en suivant les cinq aires d'apprentissage : aire de vie pratique, sensorielle, mathématiques, langage et vie culturelle. "Actuellement nous avons l'ambiance 3-6 ans, appelée 'Maison des enfants'. Dès le mois prochain, nous ouvrons la 'Communauté enfantine', qui correspond à la crèche, pour les enfants de 0-3 ans", poursuit sa directrice.



"Une de nos spécificités chez Keed'ScooL, c'est que nous proposons aux enfants d'être au quotidien en immersion totale dans la langue anglaise, dans toutes leurs activités. Notre assistante de langue, Linda, ne parle exclusivement anglais avec eux mais aussi avec l'ensemble de l'équipe pédagogique", ajoute pour sa part Nathalie Narayanin, directrice adjointe de Keed'ScooL. "De plus, nous ne voulons pas que la pédagogie Montessori soit vue comme un enseignement réservé à une certaine tranche de la population : pour participer à sa démocratisation, nous avons mis en place une grille tarifaire en fonction du revenu imposable des parents", poursuit-elle.



En plus de proposer une tarification personnalisée, cette démocratisation se joue aussi par la mise en place de mercredi "Curiosity" et des stages vacances, avec l'accueil d'enfants issus d'autres écoles âgés de 3 à 11 ans. Objectif : que ces enfants puissent avoir accès à la pédagogie Montessori dans un environnement bilingue.

"Nous prônons également l'accompagnement des familles avec le Kass la Blague, soit des ateliers parentalité pour accompagner les familles dans leur rôle pour qu'il y ait une continuité entre ce qui est fait à l'école et à la maison", ajoute Nathalie.



L'école Keed'ScooL, privée, est hors contrat d'Etat ce qui veut dire qu'elle n'a aucune subvention. Cependant, pour pouvoir aider les familles, l'école a créé l'association Keed'ScooL United, qui promeut le développement de la pédagogie Montessori et sa démocratisation. "Nous avons fait une demande d'aide auprès de la mairie et nous sommes dans l'attente d'un retour", termine Nathalie.

