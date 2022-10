Communiqué St-André : Joé Bédier, relaxé dans l’affaire l’opposant à Barbara Chassagnac

Ce jeudi 6 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Saint-Denis a prononcé la relaxe du maire de Saint-André, Joé Bédier, dans l’affaire l’opposant à Barbara Chassagnac. Voici le communiqué de la ville de St-André. Par NP - Publié le Samedi 8 Octobre 2022 à 07:09

C’est une décision limpide et importante qui a été rendue. Elle vient une nouvelle fois rappeler la liberté d’expression des responsables politiques locaux dont fait partie Joé Bédier et précise que les mots prononcés par le Maire ne constituent en aucun cas un délit.



Depuis les élections municipales de 2020, la volonté d’instrumentaliser l’institution judiciaire à des fins politiques est permanente à Saint-André. Cette décision vient consacrer une nouvelle fois la juste mesure du premier magistrat de la Ville dans ses propos.

La médiatisation calomnieuse souhaitée n’aura donc pas lieu, la décision rendue par le tribunal de Saint-Denis étant irréprochable en droit. La partie adverse se voit donc débouter de toutes ses demandes, elle ne sera pas déclarée comme victime et ne bénéficiera d’aucune contrepartie financière alors que la demande formulée atteignait les 5000 euros.



Cette décision est une nouvelle victoire pour Joé Bédier et ne manquera pas de rappeler que les velléités infondées ne servent à rien. « Je me réjouis de la décision du tribunal sur cette affaire qui dès le départ n’était pas justifiée. Je poursuis le travail engagé en toute sérénité avec mon équipe », indique le premier magistrat de la ville.