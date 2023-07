A la Une . St-André : Joé Bédier justifie des travaux de "nécessité"

Le maire de Saint-André répond aux critiques acerbes des opposants suite au démarrage de travaux dans le centre-ville. Joé Bédier leur indique que de tels chantiers n'avaient pas été entrepris depuis 40 ans et que les équipements routiers de la commune sont en état de dégradation. Par NP - Publié le Vendredi 21 Juillet 2023 à 11:53



Joé Bédier est clair, les travaux en cours à Saint-André sont nécessaires : "St-André est une ville sinistrée depuis plusieurs années avec une image vétuste. Il était vital avec mon équipe d'engager ces travaux."



Des commerçants et des habitants se plaignent des nombreux chantiers simultanés en cours à Saint-André. "Joé Bédier passait voir les commerçants quand il était dans l'opposition. Mais un an après son élection, il n'y a plus de proximité. Je demande à le rencontrer avec la presse", déclare Shiva Mouraman, président de l'association des commerçants de Saint-André.

A) Contexte



Les travaux engagés depuis 2023 par la collectivité de Saint-André visent à transformer la commune et son centre-ville afin de rendre plus attractif, moderne et agréable le territoire. Saint-André est une ville sinistrée depuis plusieurs années qui souffre d'une image de ville dortoir et vétuste. Il était donc vital pour le Maire, Joé Bedier, et son équipe municipale d'engager une politique volontariste d'investissements afin de contribuer au développement de la commune dans son ensemble.

Il est important de rappeler que ces travaux sont menés dans le cadre des financements NPNRU (Nouveau Programme Nationale de Renouvellement Urbain) et des financements européens React-EU FEDER. Ce sont des enveloppes exceptionnelles de financement qui sont le fruit d'un travail acharné du Maire et de son équipe municipale.

Ces opportunités d'investissements sont stratégiques et essentielles pour le territoire. Ils permettront sans aucun doute de contribuer au rééquilibrage territorial en faveur de la microrégion Est.



B) Chemin Lontan 11 millions d’euros



Typologie des travaux :

* création d'espaces plantés ..

* réaménagement et élargissement déploiement de mobilier urbain (bancs, poubelles etc.)

* enfouissement et effacement des réseaux aériens;

* création de zone 30 pour apaiser la circulation ...

* mise en valeur de la venelle des des amoureux.



C) La place de l'hôtel de ville se transforme et le futur aménagement permettra de disposer de :



* une belle place végétalisée et conviviale;

* mobiliers urbains adaptés car inexistant aujourd'hui

(bancs, rack vélos, etc.) ;

* sécuriser les déplacements piétons sur le parvis;

* une place aménagée pour les moments festifs;

* un éclairage LED moderne et adapté.

La place de l'hôtel de ville sera plus accueillante et les mariages et cérémonies officielles se feront dans un cadre moderne et apaisé.



D) Chantier Avenue de Bourbon



* Remise en état des routes avec amélioration de l'éclairage public;

* Création de d'espace plantés afin de ramener de la fraicheur et de l'ombre;

- Le réaménagement et l'élargissement des trottoirs afin de faciliter le parcours des piétons;

* Mise en place de mobilier urbains (bancs et les poubelles);

* L'enfouissement et l'effacement des réseaux aériens;

A partir du lundi 24 juillet, les travaux sur ce troncon se feront uniquement en demi-chaussée afin de conserver un sens de circulation et faciliter l'accès aux commerces.

Le chantier sera livré en décembre 2023.



E) Adaptations de chantier et intégration des demandes riveraines & commerçantes.



Les différentes réunions organisées au préalable et en cours de chantier ont permis d'identifier un certain nombre de priorités notamment au niveau commercial afin de concilier les phases de travaux et l'activité quotidienne des commerces.

Par conséquent, la période de rentrée du mois d'août 2023 et les fêtes de fin d'année en décembre 2023 ne sont pas concernés par les travaux. L'objectif étant bien entendu de faire en sorte que l'activité commerciale de fin d'année puisse être optimale. Les portions routières et le stationnement seront complètement opérationnels et les habitants, clients et commerçants pourront profiter de ces nouveaux aménagements livrés.



Renforcement des dispositifs de compensation sur chantier



Les demandes liées au renforcement des dispositifs d'arrosage, de signalétique de stationnement, de sécurisation renforcée des déplacements piétons et enfin de facilitation des livraisons aux abords des commerces ont été intégrées.

Les services référents et les équipes de médiateurs sont mobilisés afin de toujours être à l'écoute des riverains et des commerçants. Le dispositif de suivi doit toujours se parfaire et s'adapter aux différentes situations.





F) Méthodologie d'indemnisation des pertes et adaptations liées aux charges fixes (annexe dossier indemnisation, délibération du conseil municipal du 26 octobre 2022)



* L'équipe municipale de Saint-André a validé lors du conseil du 26 octobre 2022 la création d'une commission d'indemnisation amiable à destination des commerces impactés dans le cadre de travaux en général.

* Cette commission sera saisie pour examiner les demandes d'indemnisation dès transmission des dossiers à la collectivité municipale.

* Un cabinet comptable spécialisé a été missionné afin d'analyser le préjudice indemnisable et les dossiers à transmettre seront de nouveau distribués ce lundi 24 juillet en main propre et seront également disponibles sur le site de la ville de Saint-André.

* Le défaut d'accompagnement du partenaire compétent en matière commerciale étant avéré. Le Maire a demandé à ce que la ville organise désormais les réunions en présence des services de la CGSS, des Impôts et de La Cirest afin que les sollicitations pour l'adaptation et l'allègement des charges fixes soient effectifs. Les dates de rencontre seront communiquées aux commerçants





G) Mesures d'accompagnement des commerçants du centre-ville



La collectivité municipale a toujours souhaité accompagner l'activité commerciale des acteurs du cœur de ville et des engagements forts ont été pris.

Il s'agit aujourd'hui de :

• Terminer les travaux de voirie centrale sur une durée déterminée, pour décembre 2023