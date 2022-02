A la Une . St-André : Ivre, il percute un scooter pendant l'alerte rouge et s'enfuit

Un grave accident corporel s'est produit dans la commune de Saint-André pendant l'alerte rouge cyclonique. Un véhicule et un scooter se sont violemment percutés. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 22 Février 2022 à 17:51

Alors que l'alerte rouge battait son plein, un violent accident a eu lieu à Saint-André.



Ce dimanche soir, deux individus ayant choisi de braver l'interdiction de sortir se trouvent dans le même débit de boisson. Le premier emprunte le scooter de son dalon et profite de la route déserte pour faire des allers-retours en mode freestyle. Le deuxième, très fortement alcoolisé, sort et prend sa voiture.



Alors que le véhicule et le scooter arrivent de face sur des voies opposées, le conducteur du véhicule décide de tourner à gauche. Sans aucune réaction, le pilote du scooter percute violemment le véhicule. Circulant sans casque, il est très gravement blessé, son pronostic vital est engagé. Le conducteur poursuit sa route sans s'arrêter.



Des témoins appellent le commissariat de Saint-André et décrivent la voiture. Les forces de l'ordre interpellent le fuyard alors qu'il s'est arrêté sur le côté de la route. Un fort impact sur son aile droite est constaté. L'homme est contrôlé avec un taux de 2,08 g/l d'alcool dans le sang. La victime est rapidement prise en charge par les secours et est conduite en urgence à l'hôpital.



Les enquêteurs ont pu vérifier les faits grâce aux cameras de la commune. Placé en garde à vue, le conducteur a été déféré ce mardi au tribunal judiciaire de Saint-Denis. La victime sera quant à elle entendue par les enquêteurs lorsque son état le permettra.



