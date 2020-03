St-André : Incidents dans un bureau de vote, l'urne se retrouve par terre

Le candidat Ranjit Camalon se retrouve confronté depuis ce matin à St-André à l'opposition des présidents qui refusent de laisser entrer ses assesseurs à l'intérieur des bureaux de vote, au motif qu'ils ne seraient pas arrivés à l'heure.



Or, la loi est claire : si en effet les assesseurs qui entourent le président et l'aident concrètement dans la procédure de vote doivent être présents au moment de l'ouverture des bureaux de vote, rien n'empêche des assesseurs d'arriver en cours de journée et d'assister aux opérations de vote.



Pas de chance, le candidat Ranjit Camalon compte sur sa liste l'avocat Philippe Creissen connu pour être un fin procédurier. Avec l'aide de ce dernier, il a donc fait appel à la commission électorale qui lui a donné raison mais qui ne peut intervenir, n'étant là qu'en tant qu'observateur. Elle lui a simplement recommandé de noter les incidents aux procès-verbaux des différents bureaux de vote concernés.



C'est au moment où Philippe Creissen, en tant que délégué de Ranjit Camalon a souhaité le faire dans un bureau de l'école Raphaël Vidot à la Creissonnière qu'un ralé-poussé s'est produit.



Alors qu'il voulait faire noter le refus du président au procès-verbal, ce dernier s'y est opposé arguant du fait que les incidents ne devaient être notés qu'en fin de journée.



Le ton est monté et, estimant que le droit n'était pas respecté et que dans ces conditions l'élection ne pouvait se dérouler, Philippe Creissen a précipité l'urne par terre, comme l'atteste la photo que nous a fait parvenir un Zinfonaute que nous remercions.



L'urne n'a pas été abimée et une fois le calme revenu, les opérations de vote ont pu reprendre.