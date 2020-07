La grande Une St-André: Ils ont le Bac puis ne l’ont plus

Certains avaient déjà mis le champagne au frais après avoir vu leur nom apparaître sur le site de l’académie. Mais au moment de récupérer leur relevé de notes au CFA de Saint-André, c’est la douche froide : leurs dossiers respectifs auraient été jugé irrecevables. Pourquoi et comment se retrouvent-ils à devoir passer leur Bac Pro BTP en septembre alors que leurs noms sont apparus permis les nouveaux bacheliers? C’est ce que tentent de comprendre ce mardi les 8 lycéens, mobilisés devant l’établissement. Par Charlotte Molina - Publié le Mercredi 8 Juillet 2020 à 11:17 | Lu 2931 fois

"Hier matin mon nom est affiché parmi les admis sur internet. Donc pour moi j’ai mon bac ! Je pars acheter une bouteille de champagne pour mettre au frais, et à 18h on reçoit un mail comme quoi nos dossiers sont pas valides et qu’on n'a pas notre bac", raconte quelque peu dépité Andy Robert.



Comme 7 autres camarades de classe, l’étudiant en Bac Pro BTP spécialité travaux publics au CFA de Saint-André a vécu un véritable ascenseur émotionnel ce lundi.





Alors qu’ils s’apprêtaient à célébrer leur réussite, les 8 jeunes hommes ont reçu un mail de l’académie leur informant que leurs dossiers sont invalidés pou les raisons suivantes :



"Progression = copié/ collé référentiel U21 - U22 - U23

U31 - U32 - U33

Pas de description de plateau"





Pourtant hier matin, tous leurs noms figuraient clairement sur le panneau d’affichage où étaient annoncés les résultats comme le démontre cette photo:





"Au CFA on ne pouvait pas imprimer nos relevés de notes. Et après une quinzaine de minutes d’attente, la secrétaire a contacté l’académie qui a indiqué que les résultats du bac n’auraient jamais dû être affichés, que nous devons en fait passer au mois de septembre, mais passer quoi ? On ne sait pas", explique exaspéré Tony Berile.



Suite à cette annonce, le jeune homme tente de joindre l’académie en vain, puis reçoit comme ses camarades un mail "incompréhensible" aux alentours de 18h.



"On était très en colère. On a tout de suite échangé avec les autres concernés sur les réseaux sociaux pour voir ce qu’on pouvait faire, et on a décidé de venir au CFA ce matin pour rencontrer la direction et obtenir une explication."



Deux des étudiants devraient être reçus par le directeur dans la matinée. Ce dernier assure qu’ils ne laisseront pas tomber ces étudiants déjà engagés dans des projets d’études secondaires.





Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité