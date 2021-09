A la Une . St-André: Ils font croire à des attouchements et extorquent un praticien

Ils ont préféré régler les choses eux-mêmes plutôt que de se rendre à la police. C’était vraisemblablement la mauvaise décision qui a conduit trois prévenus, un couple et un ami, devant le tribunal correctionnel, ce mardi. Par Isabelle Serre - Publié le Mardi 21 Septembre 2021 à 17:35

Petit retour en arrière. Dolly, une St-Andréenne de 29 ans avait fait appel aux services d’un ostéopathe. Mais, selon ses dires, le 22 janvier, ce dernier aurait profité de la consultation pour lui imposer "des attouchements". La jeune femme en avait finalement parlé à un ami, "car je savais pas à qui me confier", puis à son compagnon. Ni une, ni deux, le dalon s’était rendu au cabinet et aurait reçu une proposition financière de la part du praticien. "Pourquoi vous n’y êtes pas allé vous-même ?" a cherché à savoir le nouveau président du tribunal correctionnel. "J’avais honte", a expliqué la prévenue. "Pourquoi ne pas avoir porté plainte ?" a insisté le magistrat. "On ne l’aurait jamais prise", a imaginé la jeune femme de 29 ans. "Il proposé la caisse pour en finir" D’après le trio, l’ostéopathe aurait alors proposé la caisse (180€) "pour en finir". Deux heures plus tard, le compagnon de Dolly mis au courant était revenu pour obtenir, toujours selon leurs dires, "des explications".

Le ton et les enchères étaient montés.... jusqu’à 25.000€. L’enquête avait cependant montré que les choses ne s’étaient pas déroulées ainsi. L’ostéopathe avait été menacé et, pour se protéger, il avait cédé. Joutes entre robes noires À la barre, les trois prévenus très (trop) longuement interrogés se sont montrés confus et contradictoires. À plusieurs reprises, - - ce que l’avocat de la victime, Me Sebastien Navarro, n’a pas manqué de soulever - ils ont dit l’inverse de ce qu’ils avaient individuellement indiqué dans leurs auditions.

Plusieurs fois, le tribunal a chaviré sous les joutes des quatre avocats. "Ils ont très facilement obtenu une centaine d’euros et ils ont espéré avoir plus", a rappelé le conseil du médecin.

"Pas d’accord", a rétorqué l’avocat de la compagne: "Il est venu pour connaître la vérité. Voyant qu’il ne l’obtiendrait pas, les enchères ridicules sont montées. Il est reparti avec une somme dérisoire". Me Fabian Gorce a cependant reconnu la colère de son client "un comportement normal pour n’importe quel homme à qui sa compagne dit qu’elle a subi d’une agression" ainsi que la contrainte morale imposée au praticien. Des bandits amateurs "C’est un trio de bandits amateurs qui s’est inventé une fable à laquelle je ne crois pas", a martelé la représentante de la société proposant des peines comprises entre 8 et 12 mois de prison avec sursis.

"Ma cliente n’a rien fait. Elle n’est jamais rentrée dans ce cabinet après les faits qu’elle a dénoncés. Elle n’est coupable de rien", a lancé Me Jean-Jacques Morel, plaidant la relaxe. Même son de cloche du côté de Me Yannick Carlet pour le dalon: "Son malheur c’est d’avoir accepté 180€", a résumé la robe noire. Après y avoir réfléchi le tribunal a prononcé de peines allant de 4 à 12 mois avec sursis. L’ostéopathe de St-André a été reconnu victime et devra être indemnisé.





