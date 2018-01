Il vient voir son frère placé en garde à vue et se fait interpeller

Un homme ivre, connu des services de police, vole le vélo de son voisin dans la journée de dimanche. Il se fait interpeller par la police de Saint-André. Placé en garde à vue, il sera déféré mardi matin en comparution immédiate.



Dans le même temps, son frère se présente au commissariat et demande à voir l'interpellé. La police lui explique que ce n'est pas possible. C'est alors que l'individu devient agressif et s'en prend à la porte du commissariat qu'il finira par casser. Après avoir menacé les policiers, il sera interpellé et maîtrisé à l'aide de gaz lacrymogène. Il est à son tour placé en garde à vue.