St-André : Il s'invite à une soirée et plante un couteau dans la cuisse d'un invité

À 19 ans, Fayad M. a déjà fait parler de lui cinq fois devant le tribunal pour enfants. Désormais dans la cour des grands, il comparaissait ce mercredi dans le cadre de la procédure accélérée pour une agression lors d'une fête à laquelle il n'était même pas convié. Par RL - IS - Publié le Mercredi 18 Mai 2022 à 14:24

Fayad M. est déjà connu de la justice. Il a comparu plusieurs fois devant le tribunal pour enfants.



Ce mercredi, il se trouvait à la barre du tribunal correctionnel de Saint-Denis pour vol avec violences. Samedi 14 mai dernier, il s'était invité à une fête dans le quartier Fayard à Saint-André. Faisant le tour des convives, il s'en était pris à l'un d'entre eux et avait tenté de lui arracher la chaîne qui pendait à son cou et de dérober un téléphone.



Le geste avait tourné à la bagarre. Le jeune Saint-Andréen avait planté un couteau dans la cuisse de la victime avant de prendre la fuite.

Les investigations menées par les policiers de Saint-André avaient porté leurs fruits et le quasi-vingtenaire avait été arrêté.



À la barre, le prévenu a fait valoir son droit à préparer sa défense et demandé le renvoi de l'affaire à une date ultérieure. La question a alors tourné autour de son placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. "Il a reconnu les faits. Sa mère est d'accord pour l'héberger en attendant son procès", a indiqué son avocate, Me Catherine Moissonnier.



Des arguments auxquels la procureure de la République du Nord a répondu par la négative, arguant d'une condamnation pour des faits identiques en février dernier. "Il est décrit par l'entourage comme étant quelqu’un qui terrorise le quartier. Les témoins ont peur de parler", a ajouté Bérengère Prud'homme.



Si le tribunal fait droit à la demande de renvoi, fixant la date de la prochaine audience au 15 juin, le prévenu est en attendant placé en détention provisoire.