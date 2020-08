A la Une . St-André: Il met un coup de poing au pompier venu l’aider

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les secouristes se sont rendus au chevet d’un homme mal-en-point, enfermé dans sa voiture stationnée. Très alcoolisé, l’individu s’est énervé et a mis un coup de poing au visage du pompier qui tentait de lui venir en aide. Placé en garde à vue, il sera déféré ce vendredi devant le tribunal. Par Charlotte Molina - Publié le Vendredi 14 Août 2020 à 07:49 | Lu 494 fois

Les pompiers sont appelés un peu après minuit dans la nuit de mercredi à jeudi par des riverains inquiets, alors qu’un homme visiblement mal en point s’est enfermé dans sa voiture garée sur le bas coté.



Un secouriste s’approche pour tenter de lui venir en aide, mais l’individu, fortement alcoolisé, s’énerve et lui met un coup de poing au visage, lui occasionnant une ITT de trois jours.



Les policiers sont rapidement intervenu pour l’interpeller. Déjà connu pour des faits de violence, le trentenaire a été placé en garde à vue et sera déféré ce vendredi devant le tribunal de Champ-fleuri, comme l’indique la presse écrite.





