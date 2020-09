A la Une . St-André: Il met un coup de poing à son ex belle-soeur de 17 ans

Un homme de 25 ans a été arrêté hier après s’être introduit dans le domicile de son ex-conjointe alors qu’il était alcoolisé. Une fois dans la maison celui-ci s’en est pris à la jeune de soeur de l’habitante. Par Charlotte Molina - Publié le Dimanche 20 Septembre 2020 à 09:27 | Lu 182 fois

Les policiers étaient déjà intervenus dans la matinée pour stopper ce Saint-Andréen de 25 ans, alors qu’il tentait de pénétrer dans le domicile de son ex-compagne.



Mais le jeune homme est revenu à la charge un peu plus tard, après avoir consommé d’importantes quantités d’alcool. Cette fois il parvient à rentrer dans le domicile, et tombe nez à nez avec la jeune soeur de son ex-conjointe comme l'indique le Journal de l'Île.



L’adolescente de 17 ans tente alors de le chasser de la maison, lorsqu’il lui met un coup de poing en plein visage.



Rappelés sur les lieux, les policiers repartent cette fois avec le jeune violent, qui a été placé en garde à vue au commissariat pour violences sur mineur.



