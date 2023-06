A la Une . St-André : Il menace son fils de lui sectionner le sexe pour le punir

Un père de famille a été condamné ce mardi par le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour des violences sur ses trois enfants régulièrement frappés pendant près de cinq années. Incarcéré pour le viol de leur mère, le mis en cause n'a fourni aucune explication quant aux nombreuses marques de maltraitance sur le corps de ses marmailles. Par Isabelle Serre - Publié le Mercredi 7 Juin 2023 à 12:17

Malgré ses dénégations et l'argument classique de la théorie du complot, les magistrats correctionnels ont du mal à croire aux explications de Thierry T., poursuivi pour avoir entre 2016 et 2020 régulièrement infligé des violences à ses trois jeunes enfants pour les punir.



Né en 2013, l'ainé a été le plus atteint - coups de ceinture, serré au cou, claques - et de nombreuses marques sont encore visibles sur son corps. Même chose pour sa fille entre ses 3 et 7 ans dont les médecins ont attesté de cicatrices de plusieurs centimètres à l'épaule ou encore au thorax et aux jambes. "Des marques rectilignes" faites à la ceinture, précise l'avocate des marmailles.



Thierry T., qui est allé jusqu'à menacer son garçon de lui "sectionner le sexe" pour le punir, n'a aucune explication concernant ces traces. Le quadragénaire qui frappait pour une douche trop longue ou une tartine trop chargée en Nutella évoque une vengeance du nouveau compagnon de la mère des enfants. Sur ce point, Me Estelle Chassard tient à décrire l'emprise dans laquelle se trouvait sa cliente victime de violences conjugales, sans argent, sans aucun ami. "Elle était une enfant parmi les enfants", indique la robe noire.

18 mois de prison avec sursis sont requis par le ministère public, les faits s'étant déroulés avant ceux qui ont valu à Thierry T. d'être condamné à 7 ans de réclusion criminelle en mars dernier pour le viol de sa compagne. "Il était en détention au moment où les faits ont été dénoncés. J'aurais préféré que tout soit jugé en même temps par la cour criminelle qui a largement débattu de ces violences sur les enfants pendant l'audience", précise l'avocat du prévenu, Me Julien Baracco.



Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet. A titre complémentaire, Thierry T. est désormais déchu de son autorité parentale.