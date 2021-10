A la Une . St-André: Il capture trois merles peï et caillasse son voisin

Un trentenaire est en garde à vue après avoir capturé trois merles peï et tenté de les vendre sur les réseaux sociaux. Pensant avoir été dénoncé par son voisin, il lui a rendu une petite visite vengeresse ainsi qu'aux agents de la brigade océan Indien. Par IS - Publié le Jeudi 21 Octobre 2021 à 17:49

Un Saint-Andréen de 38 ans a été placé en garde à vue au commissariat pour plusieurs faits. On lui reproche d'avoir capturé trois merles peï dans la nature et d'avoir tenté de les vendre sur les réseaux sociaux.



Les agents de la brigade de l'océan Indien l'ont pris la main dans le sac et se sont rendus au domicile de l'intéressé pour saisir les oiseaux. Mais ce dernier était absent et n'a pas apprécié du tout la visite. Il s'est donc rendu dans les locaux de la brigade pour menacer de mort les agents. Puis, persuadé que son voisin l'avait dénoncé, il a fait de même avec en prime un caillassage.



Le trentenaire est convoqué devant le tribunal correctionnel le 4 avril 2022 pour répondre de l'ensemble de son œuvre.