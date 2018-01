St-André : Hospitalisés après s'être battus, ils s'enfuient de l'hôpital

Une altercation entre deux individus a dégénéré hier à Saint-André, dans la cité Lamarque. Un des deux hommes reçoit un coup de couteau et tombe au sol. Il se relève et attaque à son tour le deuxième individu et le blesse à l'arme blanche.



Les deux hommes sont transportés à l'hôpital et profitent de la nuit pour s'enfuir. L'un sera récupéré par la police de Saint-André et le deuxième par la BAC de Saint-Denis. Ils ont tous les deux été placés en garde à vue.