St-André: Fermeture des centres de vacances et du parc nautique du Colosse

En raison de l’approche du cyclone tropical BERGUITTA, la ville de Saint-André informe les administrés :



- FERMETURE des centres de vacances ACM et OVV à compter du mercredi 17 janvier et cela jusqu’à nouvel ordre.



- FERMETURE du parc nautique du Colosse du mercredi 17 au vendredi 19 janvier pour des raisons de sécurité en vue des installations techniques.



A noter précieusement :

Voici le numéro unique du plan ORSEC et de la cellule de crise de la mairie de Saint-André, ce numéro est déjà actif : 02 62 58 88 85.