St-André : Evacuation de VHU, tri des déchets et pose de borne à verre au programme

Une opération de nettoyage s'est déroulée ce mardi matin à Saint-André. Une action couplée à une sensibilisation des environs. Par N.P - Publié le Mardi 5 Octobre 2021 à 15:19

Une borne à verres a également été posée à l'emplacement d'un des dépôts sauvages. "En plus du nettoyage de site, une sensibilisation des environs est organisée par les élus de secteur, la patrouille de la ville, la Brigade Environnement de la Cirest et la Police nationale, pour ce jeudi 7 octobre", précise la ville. "Les habitants du quartier sont heureux de cette action et certains ont aidé au nettoyage !" Une grosse opération de nettoyage était organisée ce mardi matin, impasse du Centre, à Saint-André. Au programme : évacuation de VHU et tri des déchets. "Les déchets seront évacués d’ici cette fin de semaine", indique la municipalité.