Communiqué St-André: Eric Fruteau présente deux de ses colistiers L'ancien maire Eric Fruteau s'est déclaré candidat pour briguer un mandat lors des prochaines élections municipales. Les Saint-Andréens Réginal Robert et Souresh Assaby ont rejoint sa liste. Le communiqué :

Depuis l'officialisation de sa candidature, Eric Fruteau a rencontré de nombreux citoyens afin de recueillir les besoins et les doléances pour Saint-André.



Il a également mené plusieurs échanges avec des personnalités qui souhaitent rejoindre sa candidature et participer à la construction de son projet pour cette grande commune de l'est de La Réunion.



Lors de cette rencontre devant une centaine de militants, Eric Fruteau est revenu sur un thème préoccupant pour cette commune de l'Est : "Cette insécurité, est présente dans le quotidien des citoyens à Saint-André". Il a expliqué : "Il faut donc juguler la peur et rétablir la confiance. Nous voulons rassurer les Saint-Andréens grâce à un projet garantissant une certaine cohésion. Pour cela, un travail de collaboration est indispensable entre la police nationale et la police municipale. Ces services doivent travailler de concert. Les missions de prévention et de proximité doivent être opérées en toute complémentarité. C’est aussi en garantissant des conditions humaines et matérielles convenables que nous aiderons ces agents à faire le meilleur travail possible."



Réginal Robert et Souresh Assaby rejoignent la candidature d'Eric Fruteau.



Souresh Assaby est cadre dans le transport depuis 2007. Encarté au Parti Socialiste, il choisit aujourd'hui de rejoindre le projet et la méthode d'Eric Fruteau pour sa commune, Saint-André. "J’ai grandi dans un milieu politique, car ma maison était un lieu de rencontre, une permanence politique du Parti Socialiste. Mon père était engagé dans ce parti nous a très tôt inculqué des valeurs de progrès, de la justice sociale, d’égalités bref… des valeurs de gauche.

De plus, mon oncle Adrien Minienpoullé du et mon cousin Jean Baptiste Ponama tous deux du PC étaient aussi impliqués, et ont contribué à m’attirer vers l’engagement politique. D’où ma passion pour les joutes politiques pas toujours faciles à Saint-André.Je suis devenu un militant assidu du parti socialiste et j’ai pris part à toutes les batailles électorales de Saint-André et sur toute l’île. (...) C’est tout naturellement que j’ai accepté de rejoindre Eric Fruteau que je connais et en qui j’ai toute confiance pour mener un vrai et beau projet pour notre ville. »



Réginal Robert, né à Champ Borne dans le quartier de grand canal il y a 48 ans, s'engage politiquement sur une liste pour la première fois. Marié et père de trois 3 enfants, il a toujours habité ce quartier de Saint- André et, de la RDM les Bas jusqu’à Champ Borne. Il est aujourd'hui proviseur Adjoint au lycée de l’horizon à Saint Denis. Il revient sur cet engagement : "je suis disponible et prêt à m’associer à cette équipe pour faire avancer Saint André et assurer un avenir favorable à nos futures générations. J’ai l’intime conviction qu’une autre voie est possible et qu’il faut bouger les lignes préconstruites". Zinfos974 Lu 168 fois







