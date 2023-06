A la Une . St-André : Deux chiennes sauvées d'un squat

La malinoise et la croisée staffy étaient retenues dans des conditions déplorables sans lumière ni eau ni nourriture. Par NP - Publié le Dimanche 18 Juin 2023 à 16:29

L'association APEBA a été alertée par des personnes qui ont entendues des pleurs de chiens dans un immeuble de St-André.



Les bénévoles ont dû casser la porte du squat pour extraire les deux chiennes enfermées "au milieu des excréments, dans le noir complet et sans eau ni nourriture. Elles avaient une chaine au ras de cou et très peur", décrivent-ils.



L'association est à la recherche de familles d'accueil. "La malinoise est extrêmement maigre. La croisée staffy très courte sur pattes est ronde et douce", précise Apeba.



L'association pour l'Education à la Bienveillance Animale dénonce une nouvelle fois "le manque de moyen pour combattre ces pratiques ignobles ".



Pour APEBA, "de la surveillance, des arrestations, des procès sont nécessaires, mais également des actions d'éducation et de sensibilisation dans les quartiers. Car c'est toujours les mêmes", avance l'association.