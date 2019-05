St-André : Des armes, des munitions et 18kg de cannabis

Un trafic de zamal a été mis à jour à Saint-André après une enquête de la brigade des stupéfiants. Compte tenu de la probable présence d’armes au domicile de l'individu, une opération d’interpellation a rapidement été mise en place, indique la police nationale.



L'homme a interpellé en flagrant délit le 21 mai 2019 alors qu’il se dirigeait vers sa plantation. La perquisition de son habitation a permis la découverte d’armes et de munitions de tous calibres. Au total, 18 kilogrammes de cannabis ont été saisis.



Une nouvelle perquisition réalisée dans un autre lieu de vie a également permis la saisie d’un revolver 22 long rifle chargé et de 17 cartouches de même calibre. Là encore, de l'herbe de cannabis, d’autres produits stupéfiants, et une somme conséquente en numéraire ont été découverts.



L'homme a été déféré le 22 mai devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis pour une comparution immédiate.