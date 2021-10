A la Une . St-André : Déjà incarcéré, il replonge pour plusieurs home-jackings

Confondu par ses empruntes digitales, un home-jacker qui réside à Domenjod va repasser devant le tribunal pour des faits de vol dans des habitations. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 14 Octobre 2021 à 17:53

Un jeune homme a été confondu par les policiers du commissariat de Saint-André pour avoir cambriolé plusieurs habitations dans l'Est de l'île. Les derniers faits remontent à la nuit du 12 au 13 août dernier. La police intervient pour un vol de matériel informatique. Les enquêteurs procèdent à un relevé d'empruntes. Quelques semaines plus tard, les relevés désignent leur propriétaire bien connu des forces de l'ordre.



Pas besoin de le chercher bien loin, l'individu est déjà incarcéré pour d'autres faits à Domenjod. L'homme est extrait puis placé en garde à vue. Une perquisition à son domicile permet de retrouver un ordinateur provenant d'un vol commis en 2017 à Sainte-Marie. Il reconnait les faits du mois d'aout 2021, ceux de 2017 mais également des faits de home-jacking entre juillet et décembre 2020.



La détermination des policiers du commissariat de Saint-André aura permis de résoudre cinq affaires de vol dans des habitations dans l'Est de l'île. Le mis en cause sera présenté ce vendredi en comparution immédiate.



