St-André: "Danse avec la Lumière" pour le Dipavali

Du 9 au 11 novembre, la Ville de Saint-André célèbre le Dipavali. La 29e édition de la fête haute en couleur a pour thème la "Danse avec la Lumière". Ateliers, expositions, concerts et conférence mais aussi la Mêla, le marché indien et son podium, sont au programme de la manifestation.



A noter également dans les agendas, le Grand Défilé de chars confectionnés par des artisans venus spécialement d'Inde, le samedi 10 en centre-ville. Le départ des 6 chars et 1500 artistes se fera à 17h45 de la piscine municipale pour une arrivée au Stade Sarda Garrigua. Dimanche 11 novembre place au Holi.



"Au fil des éditions, Saint-André conforte sa réputation de Ville de Lumière et de pionnière, en matière de célébration du Dipavali. En effet, c'est d'ici à Saint-André, qu'a commencé à rayonner cette fête culturelle actuellement relayée dans plusieurs villes de la Réunion".