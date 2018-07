St-André: Course poursuite dans les rues de la cité Fayard

Après 11 mentions à son casier, Kévin Esparon s'était rangé en 2016, notamment suite à la naissance de ses enfants.



Cependant ce 24 juillet dernier, le jeune homme, aux bords d'une Citroën C5, roulait à très grande vitesse dans les rues de Saint-André.



Manque de chance pour lui, une patrouille de la BAC était dans la zone de la cité Fayard. Lorsque le jeune homme aperçoit les policiers, il décide de faire demi-tour. Les policiers quant à eux reconnaissent Kévin Esparon et se lancent à sa poursuite.



Malgré les gyrophares et les sirènes, rien ne semble arrêter le jeune conducteur. Au contraire, il accélère et détale dans les rues à vive allure, sans se soucier des autres conducteurs et des piétons.



La scène, digne d'un film d'action, a duré environ 5 minutes avant que les policiers réussissent à interpeler l'individu.



Ce dernier a commencé pas nier en bloc les faits. Il a cependant fini par déclaré devant les juges "oui, tout est vrai, là, j'ai paniqué parce que je savais que je n'avais pas de permis de conduire. Et je ne voulais pas aller en prison", comme le souligne les lignes du JIR.



La magistrate a demandé 8 mois de prison avec maintien en détention. Son avocat Me Aurélien Rochambeau, en soulignant qu'il n'avait pas fait parlé de lui ces dernières années, a obtenu une peine raccourcie de 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention.