St-André: Course poursuite après une jeune femme

Fin de soirée ce samedi soir, une jeune femme âgée de 29 ans s'introduit dans une maison munie d'un sabre, "prête à découper l'un des habitants", comme le souligne le Quotidien.



La police a très vite été alertée mais la jeune femme a été encore plus rapide et a déjà pris la poudre d'escampette. Il s'en suit une véritable course folle entre la Saint-Andréenne et les policiers.



La police est l'heureuse gagnante de cette course, qui a fini par intercepter la jeune femme. Placée en garde à vue, la police découvre une femme fortement alcoolisée, qui conduisait une voiture non assurée.



Elle devrait prochainement être convoquée au tribunal pour se défendre de ses actes.