A la Une . St-André : Cours de musique avec DJ Sebb et Léa Churros pendant les vacances

La mairie de Saint-André organise des ateliers de vacances pour les jeunes durant les prochaines semaines. La municipalité détaille les activités proposées dans un communiqué. Par NP - Publié le Vendredi 21 Juillet 2023 à 11:34

Afin de proposer une activité aux adolescents pendant les vacances de juillet/août, une opération d’éducation artistique et musicale intitulée #DMM, DJ MUSIQUE MEDIA, a lieu dans différents quartiers de Saint-André, plus précisément dans 3 quartiers : Cambuston, Centre-Ville et Cressonnière.



Ce projet a bout but d’initier à l’art du mixage (DJ), à la musique et aux métiers des médias (TV). Les jeunes participants auront l’occasion privilégiée de rencontrer et de tirer des enseignements de l’expérience des grands professionnels dans chaque spécificité.

Les objectifs de chaque atelier:

• Atelier DJ avec le coaching du célèbre DJ Sebb

Introduire et initier à l’art du DJ qui s’appuie sur une grande culture musicale et une technique bien particulière, avec les platines, les tables de mixage, les boîtes à rythme, ou encore les samplers. Les participants créent ensemble des pièces musicales dans différents styles

• Atelier Musique coaché par Léa Churros, Dimitri Pitou, Lino, Pheelip Zora

Les aspirants musiciens/chanteurs pourront bénéficier d’ateliers de professionnalisation dans le cadre du concept « Lance Ta Voix ».



C’est un atelier immersif qui emmène les aspirants chanteurs à explorer les profondeurs de l’industrie musicale afin de bâtir les fondations de ces artistes en devenir à travers 4 piliers fondamentaux :

• 1 Développement personnel

• 2 Coaching vocal

• 3 Interprétation scénique

• 4 Prestance scénique



C’est un atelier inédit pour développer ses compétences artistiques, gagner en confiance et apprendre aux cotés des professionnels du milieu musical.



• Atelier Media coaché par Maëva Pausé et Edouard Nabet

Cet atelier propose une formation simultanée en deux parties :

1/ La première portera sur l’aspect purement audiovisuel : l’apprentissage de la caméra, du tournage et du montage.

2/ La deuxième sera consacrée au côté journalistique : les interviews sur le terrain, l’écriture d’un commentaire et la mise en place de la voix. En vue d’une restitution au public, nous prévoyons la réalisation d’un ou deux reportages sur l’opération #DMM, dans les coulisses et sur la scène, de l’installation jusqu’à l’événement