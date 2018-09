St-André: Chaque école de la commune équipée d'une "valise numérique"

Les élèves étaient particulièrement attentifs ce jeudi à l'école Paul Hermann à Saint-André... En cause: la venue du maire Jean-Paul Virapoullé et du recteur Vêlayoudom Marimoutou, venus présenter le nouveau plan de la commune de l'Est en matière de numérique.



Celui-ci prévoit, d'ici la fin du premier trimestre, la mise à disposition pour toutes les écoles de la ville d'une valise numérique contenant 15 tablettes tactiles, un vidéoprojecteur interactif, une borne wifi et des logiciels pédagogiques.



Tout au long du premier trimestre de l'année scolaire en cours, la mairie équipera aussi chaque établissement de 5 ordinateurs portables par école en remplacement des anciens postes fixes.



Un investissement pour la municipalité de 230.000 euros dont 170.000 euros pour les valises de tablettes et 60.000 euros pour les ordinateurs portables.



Un effort pour la commune salué par le recteur qui a assisté au lancement officiel de l'opération. "Saint-André se situe aujourd'hui à un niveau d'équipement supérieur à la moyenne académique", relève Vêlayoudom Marimoutou.



"Dans le développement de l'économie réunionnaise, le numérique occupe une place importante", ajoute pour sa part Jean-Paul Virapoullé, "d'où la multiplication des initiatives en matière de formation des jeunes dans notre ville qui abrite aujourd'hui, des organismes de formation connus et reconnus comme Epitech... De nouveaux partenaires sont aussi prêts à nous accompagner dans ce challenge."



L'adjointe au maire déléguée à la Réussite Éducative, Nadège Cantalia-Tégali, indique de son côté que l'équipement simultané des 28 écoles publiques de la ville en classes mobiles numériques "est un des leviers à actionner pour contribuer aux efforts engagés par nos partenaires pour construire une culture numérique commune au service de la réussite de tous nos jeunes Saint-Andréens". "Ainsi, l’usage des TIC tant par les enseignants que par les animateurs de la pause méridienne, notamment, constitue un vecteur incontournable pour garantir une complémentarité éducative entre les temps scolaires et périscolaires afin que nos enfants apprennent à lire, écrire et coder à l’aulne du 21eme siècle", termine-t-elle.