St-André : Après son agression, Joé Bédier ne participera pas au conseil municipal

Une semaine après des coups de feu tirés sur son domicile par des individus toujours en fuite, le maire de Saint-André, Joé Bédier, ne prendra pas part au conseil municipal afin de protester les violences commises contre les élus. Par SI - Publié le Mercredi 9 Mars 2022 à 16:00





L'élu remercie le maire pour sa confiance : "Cela prouve que nous sommes une belle équipe car il aurait pu décaler le conseil municipal". Jean-Marc Péquin précise que le maire se rend malgré tout en mairie et continue à se rendre aux rendez-vous fixés dans le cadre de ses fonctions. Il sera notamment ce jeudi au forum de l'emploi, au Colosse. Joé Bédier sera absent du conseil municipal de Saint-André prévu ce mercredi soir. Le maire de la commune de l'Est exprime ainsi sa colère suite à des coups de feu tirés chez lui la semaine dernière.Son premier adjoint, Jean-Marc Péquin, explique avoir été choqué et déplore l'escalade de la violence après l' usage d'armes à feu . "À quelques minutes près, c'est lui qui aurait pris cette salve", déplore-t-il. Le maire veut "marquer le coup" et montrer que ce niveau de violence est inadmissible. Il rappelle que le premier magistrat et sa famille sont sous surveillance policière.L'élu remercie le maire pour sa confiance : "Cela prouve que nous sommes une belle équipe car il aurait pu décaler le conseil municipal". Jean-Marc Péquin précise que le maire se rend malgré tout en mairie et continue à se rendre aux rendez-vous fixés dans le cadre de ses fonctions. Il sera notamment ce jeudi au forum de l'emploi, au Colosse.