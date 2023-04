A la Une .. St-André : Après l'église et la mosquée, l’usine de la Ravine Creuse s'illumine

Dans le cadre de la valorisation nocturne du patrimoine saint-andréen, le maire Joé Bédier et ses élus ont participé ce jeudi soir à l’illumination de la cheminée de l’ancienne usine de la Ravine Creuse. Par La rédaction - Publié le Vendredi 14 Avril 2023 à 14:38

Cette structure, visible à des centaines de mètres à la ronde, est emblématique du quartier de la Ravine Creuse car son architecture unique intègre les vestiges de l’ancienne unité de production sucrière, directement liée à l’histoire du quartier et de la ville de Saint-André.



Une industrie sucrière qui a profondément marqué l’architecture du territoire et son histoire. L’esclavage et l’engagisme indien au 19e siècle ont contribué au développement de cette industrie qui s’articule principalement autour de la culture de la canne et de sa valorisation grâce aux usines et aux distilleries de l’époque. Le quartier de Ravine Creuse reste façonné par cette histoire et la centralité s’est construite autour de ce poumon d’activités.



Le temple de Ravine Creuse qui se situe à proximité directe de l’usine illustre parfaitement l’histoire et le développement étroit qu’il y a pu avoir entre l’arrivée des engagés indiens venus avec la possibilité d’exercer leur cultes et traditions. Cette tradition se perpétue encore aujourd’hui puisque tous les ans, le 2 janvier est organisée la marche sur le feu qui réunit les habitants, les curieux et attire même les touristes internationaux. A l’époque, cette date faisait référence à la fin de la campagne sucrière et le carême de 18 jours se clôturait le 2 janvier par le temps fort de la marche sur le feu.



Le canal de Ravine Creuse que tous les habitants connaissent est aussi lié à l’histoire de l’usine puisque les canaux d’usine et le fonctionnement des machines à vapeur étaient essentiels dans le processus de traitement de la canne.

Une cheminée classée depuis 2002 aux Monuments historiques



"Nul besoin donc de vous dire davantage pour comprendre que l’histoire de notre quartier, de notre territoire est étroitement liée à l’histoire du peuplement de l’île et à son développement dans le temps", indique le maire Joé Bédier, qui s'est engagé avec sa municipalité dans un grand projet de valorisation du patrimoine bâti de la commune. Une valorisation qui portera sur de nombreux bâtiments ou édifices classés. "Cette illumination (NDLR : de la cheminée de l'usine de Ravine Creuse) n’est ni la première, ni la dernière et elle se poursuivra dans d’autres quartiers afin de faire valoir notre patrimoine, son histoire et son potentiel", poursuit Joé Bédier. En effet, d'autres édifices comme le clocher de l'église du centre-ville (depuis 2021) et la mosquée du centre-ville (depuis 2022) s'illuminent désormais tous les soirs. Les principaux temples tamouls de la commune bénéficieront du même traitement dans le courant de l'année, jusqu'à la fin de la mandature.



Si elle est classée aux monuments historiques depuis 2002, la cheminée de l’usine de Ravine Creuse n’a pas fait l'objet d'une restauration jusqu'à présent. Les services de la DAC ont estimé que les travaux nécessaires de sécurisation et de restauration s’élèvent à plus de 300.000 euros.



"Ce projet s’inscrit dans notre programme pluriannuel d’investissement et nous ferons en sorte que ce patrimoine bâti soit entretenu et protégé", ajoute le maire de Saint-André, qui dans son projet de déqualification du quartier de la Ravine Creuse, souhaite offrir au quartier un visage "plus attrayant, dynamique et moderne".