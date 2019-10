St-André: 9 personnes condamnées pour dépôts sauvages

Alors que les dépôts sauvages sont au coeur des débats et des combats sur l'île, neuf Saint-Andréens comparaissaient ce vendredi au tribunal de Champ-Fleuri, pour avoir déposé des ordures sur la voie publique en dehors des points de collecte et des déchèteries.



Ces condamnations rentrent dans le cadre de la lutte des polices municipales et brigades vertes pour retrouver une ville propre.



Bien qu'ils ont assuré que ces déchets ne sont pas à eux, ils ont tous écopé d'une amende de 300 euros. Ce à quoi s'ajoutent des frais d'enlèvement d'ordures et des frais de justice. Les riverains devront ainsi verser la somme de 900 euros.