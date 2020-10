A la Une . St-André : 6 ans de prison pour avoir tué 2 hommes sur la route

Le conducteur d'une Seat Ibiza à l'origine d'un accident mortel en 2019 à Saint-André vient d'être condamné. Il écope de 6 ans de prison ferme, d'une annulation de son permis de conduire et de l'interdiction de repasser l'examen pendant 10 ans. Par Soe Hitchon - Publié le Mardi 13 Octobre 2020 à 14:42 | Lu 759 fois

L’interdiction de consommation d’alcool et de stupéfiants alors que l’on prend le volant n’est pas anodine. L’objectif de ces lois est de protéger les usagers de la route et piétons. Pourtant, bon nombre d’accidents graves ont pour cause l’état d’ébriété des conducteurs. Parfois, c’est la vitesse qui entraîne la perte du contrôle des véhicules.



Il semblerait que le 7 novembre 2019, avenue des Mascareignes à Saint-André, il y ait eu un peu de tout ça. Et malheureusement, l’accident a coûté la vie à deux hommes. A.R, 24 ans, est au volant de sa Seat Ibiza. Il s’agit d’un véhicule usé et en mauvais état mais malgré tout modifié pour en augmenter la vitesse. Ce jeune homme est en effet adepte de la pousse. Si ce soir-là il assure n’avoir pas roulé trop vite – il se serait trouvé derrière un véhicule, l’empêchant d’accélérer – un excès de vitesse, au vu des dégâts, paraît probable.



Le scooter serait apparu en face de lui sans prévenir et le choc frontal a projeté l’un des scootéristes contre le pare-brise, l’autre à plusieurs mètres de l’accident. L’un est décédé sur place. L’autre, quelques jours plus tard au CHU de Saint-Pierre. Les deux jeunes avaient 26 ans. Pire encore pour l'automobiliste, l'un d'eux était un ami, l'autre une connaissance.



Ce mardi devant le tribunal correctionnel, A.R a donc la mort de ces deux amis sur sa conscience. D’autant plus que ce soir-là, les tests d’alcoolémie, MDMA et cannabis s’étaient révélés positifs.



De l’autre côté, les tests pour les mêmes substances étaient également positifs pour le conducteur du scooter.



Peu de surprise que cette soirée-là ait mal fini. La procureure qualifie le véhicule de "pourri" et déclare que le comportement du prévenu est "inqualifiable". Un comportement qui n'est pas nouveau : son casier judiciaire comprend trois condamnations dont deux pour conduite sans permis et refus d'obtempérer. Elle a requis la peine maximale à son encontre, à savoir sept ans de prison ferme ainsi que l'annulation de son permis de conduire et l'interdiction de le repasser pendant 10 ans.



L'avocat de la défense, Me Jean-Jacques Morel, a malgré tout procédé point par point pour défendre son client. "L'alcool n'en est pas la cause, à 0,33 grammes", commence-t-il. Et concernant la vitesse, son client avait toujours maintenu être aux environs de 50 km/h et un expert a noté une vitesse maximale de 75 km/h. "Pas une vitesse de pousse". Il rappelle finalement que le scooter circulait sans phares, faisant des zigzags sur la route. Le passager de A.R a d'ailleurs confirmé qu'ils avaient tenté d'éviter le scooter une première fois avant qu'il ne dévie à nouveau. "C'est la jeunesse de La Réunion qui se fracasse à coup de zamal, d'alcool, de bières".



Les magistrats ont été légèrement plus cléments que la procureure et a condamné le conducteur fautif à 6 ans de prison ferme, l'annulation de son permis qu'il ne pourra pas récupérer avant 10 ans.



Soe Hitchon Journaliste La liberté et la justice pour tous, c'est une utopie en laquelle je crois. Chaque... En savoir plus sur cet auteur