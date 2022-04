A la Une . St-André : 500 chevaux dans le moteur et 2,40g d’alcool dans le sang

La Brigade de la Sécurité routière de la Police nationale a intercepté un individu à bord d’une puissante voiture et très fortement alcoolisé à Saint-André. À Saint-Pierre un homme a été contrôlé à 50 km/h au-dessus de la limite. Ce dernier venait de récupérer son permis après l’avoir perdu pour les mêmes raisons. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 5 Avril 2022 à 08:07

Le communiqué :



Comme relayé sur les réseaux sociaux, la Police nationale poursuit les contrôles routiers sur les différents axes routiers du Département. Alors que les conditions météorologiques appellent à une conduite des plus prudentes, certains usagers poursuivent avec détermination dans les prises de risques inconsidérées.



Hier à 17h, à Saint André, un conducteur circulant à une vitesse excessive était contrôlé par la Brigade de la Sécurité routière. Son souffle affichait une alcoolémie de 2,40g d'alcool par litre de sang, ce qui expliquait sans doute l'équilibre précaire dont faisait démonstration le conducteur. Son véhicule, un coupé MERCEDES AMG C63S de plus de 500ch, était confisqué, quand bien même il n'apparaissait pas en être le propriétaire. Son permis était retenu. Il apparaissait avoir déjà fait l'objet de deux précédentes annulations de permis. Il était placé en garde à vue. Au cours du même contrôle, 23 infractions étaient relevées, dont deux téléphones tenus en main en conduisant, quatre défauts de ceintures... et un délit de défaut d'assurance.



À 18h, à Saint-Pierre, les motards de la Police nationale réalisaient eux un contrôle de la vitesse en entrée de ville. La vitesse du premier véhicule contrôlé, une VOLKSWAGEN Golf, était mesurée à 149 km/h pour une vitesse limitée à 90. Le permis du conducteur, qui enregistrait 6 points sur 12, était suspendu. Son véhicule placé en fourrière. Le conducteur, qui avait récupéré son permis après une précédente suspension, suite à un autre grand excès de vitesse, expliquait avoir roulé vite au motif qu'un autre conducteur lui avait adressé des appels de phares. L'excès de plus de 50km/h entraîne la perte de 6 points sur le capital du permis.



