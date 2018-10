St-André: 5 ans de prison pour avoir violé son ex-compagne

Les faits remontent à octobre 2016. Un jeune Saint-Andréen, âgé de seulement 22 ans, aurait violé son ex-compagne. La scène s'était déroulée sous les yeux de leurs très jeunes enfants. En effet, la jeune femme était venue lui rendre visite chez sa grand-mère, où il habitait, pour parler de la garde de leurs enfants. Le jeune l'aurait enfermée dans la chambre, avec les enfants. C'est la mère, ne voyant pas revenir sa fille, qui a alerté les forces de l'ordre. Ces derniers l'ont ainsi retrouvée à moitié nue et les enfants en pleurs.



Alors que cette dernière parle de viol, lui nie et déclare que "c'était consenti. On devait discuter et puis on s'est rappelé des bons moments passés ensemble. On s'est embrassés, nos corps se sont rapprochés et on est allés dans la chambre..." Mais elle a pourtant confié lors de la séance à huis clos "Je lui dit de ne pas faire ça mais il a fermé la porte à clé et il m'a embrassée de force. Il m'a dit de le laisser faire. Je pleurais et mon fils aussi. Il m'a dit que si j'en parlais, il allait me le faire payer", comme le souligne le JIR.



"Me Alex Vardin, l'avocat de la partie civile, a rappelé que si la victime l'avait quitté après trois ans de relation, c'est parce qu'il pouvait être violent", précise également le JIR.



A l'époque, il avait échappé à un procès aux assises, ainsi qu'à la détention provisoire. Les faits ont cependant été requalifiés "d'agression sexuelle". Il a dont été jugé ce vendredi au Tribunal de Champ-Fleuri.



Le jeune Saint-Andréen a été directement envoyé en prison. Bien que son casier judiciaire soit encore vide, ce jeune homme rejoindra Domenjod pour les cinq années à venir. Et son nom est désormais inscrit au fichier des auteurs d'infraction sexuelle.