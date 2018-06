St-André: 4 policiers blessés alors qu'ils intervenaient pour séparer des individus

Quatre policiers du commissariat de Saint-André ont été blessés cet après-midi.



Alors que plusieurs policiers intervenaient à proximité du commissariat, en début d’après midi, pour régler un différend entre plusieurs individus sur la voie publique, ces derniers se sont retournés contre les forces de l'ordre.



Des coups violents ont été portés. Les fauteurs de troubles ont été interpellés et conduits au commissariat.



Quatre policiers ont cependant été blessés lors de l'intervention, et ont bénéficié de plusieurs jours d'ITT.



L’UNSA Police tient à apporter tout son soutien à ces collègues et s'inquiète de la difficulté du métier de policier de nos jours "car d’une banale intervention afin d’aider et secourir des personnes en difficulté, nos collègues ont été malmenés et violentés" gratuitement.



L’UNSA Police souhaite que les individus auteur de violences envers les policiers soient condamnés à des peines exemplaires.