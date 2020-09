A la Une . St-André : 2 jeunes de 15 ans agressent et volent un jeune au couteau

Les faits se sont déroulés le 16 septembre dernier dans la commune de Saint-André. Un mineur de 15 s'est fait agresser par deux autres jeunes du même âge pour lui soutirer des vêtement et son téléphone portable. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 17 Septembre 2020 à 17:39 | Lu 692 fois

Le 16 septembre, au niveau de la gare routière de Saint-André, deux mineurs de 15 ans, armés d'un couteau, ont agressé et volé un jeune de leur âge. La victime a immédiatement déposé plainte permettant ainsi de dresser le signalement précis deux agresseurs. Interpellé peu de temps après par la BAC, ils seront reconnus formellement par la victime.



Les deux petites frappes, qui viennent de Saint-Benoît, ont été placé en garde à vue. Celle-ci , qui a été prolongée jusqu'à demain, a permis de déterminer que les deux agresseur sont également recherchés à Saint-Benoît pour l'agression d'un gramoune de 80 ans à qui ils ont soutiré de l'argent. L'un d'entre avait fugué d'un foyer pour mineur.



Ils devraient être déférés demain au tribunal judiciaire de Saint-Denis pour être présentés devant un juge pour enfant.



