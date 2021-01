La grande Une St-André: 2 jeunes crèvent l'oeil d'un homme handicapé

Un homme d'une cinquantaine d'années souffrant d'un lourd handicap moteur a été sauvagement agressé par deux jeunes venus vraisemblablement cambrioler son domicile à Saint-André. Par Régis Labrousse et Baradi Siva - Publié le Mardi 19 Janvier 2021 à 18:34 | Lu 8478 fois

L'agression remonte à lundi soir à Saint-André. Deux jeunes de 18 ans pénètrent dans le domicile d'un homme d'environ 50 ans. Il souffre d'un handicap et se déplace en fauteuil roulant. Les agresseurs venus dérober des objets de valeur décident de s'en prendre très violemment à leur victime.



Ils lui assènent plusieurs coups de tournevis dont un au visage qui lui crèvera un oeil.



Les forces de l'ordre ont pu interpeller un premier suspect avant de mettre la main sur le second peu de temps après. Les deux jeunes sont actuellement en garde à vue.



Selon nos informations, les jours de la victime ne sont plus en danger mais il vivra avec une infirmité permanente. Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte.