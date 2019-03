Faits-divers St-André: 18 ans, il donne un coup de couteau pour des grillades et prend 2 ans

A peine âgé de 18 ans, le jeune homme a été condamné à deux ans, avec un an de sursis et mise à l'épreuve.



La cause? Il a planté un couteau dans le cou d'un homme le 24 février dernier en plein coeur de la ZAC Fayard, à Saint-André... pour une simple histoire de grillades.



Le jeune homme déclare lui-même avoir des problèmes d'impulsivité. En effet, le rapport psychiatrique dresse un bilan peu favorable: intolérance à la frustration, manque d'empathie ou encore banalisation de l'acte.



D'autant, qu'à la barre, ce dernier sous-entendrait presque n'avoir rien fait, si ce n'est riposté à des premiers coups. Il est également accusé d'avoir volé un cubi de vin, chose qu'il nie totalement.



Le soir-même, il se serait donc invité à la table d'un homme et d'une femme, qui faisaient un barbecue. N'obtenant pas ce qu'il souhaitait, autrement dit des grillades, il donne un coup de pied à la femme. L'homme tente ainsi de riposter en lui montrant sa carte d'invalidité. Mais que nenni, des coups sont échangés et les hommes tombent à terre.



Encore plus remonté, le jeune homme de 18 ans part chercher un couteau dans un appartement voisin, menaçant une mineure sur le chemin. Dès son retour, il l'enfonce dans le cou de l'homme, qui a dû immédiatement être transporté à l'hôpital et a pu être tiré d'affaires.



Bien que son avocate tente de le défendre en déclarant qu'il est capable de faire un travail sur lui-même, le jeune majeur a déjà été, par six fois, averti par le juge des enfants. Cette fois-ci, il ne peut donc échapper à la sanction.



Il a donc pris la direction de Domenjod pour une durée de deux ans, avec une année de sursis et de mise à l'épreuve. Charline Bakowski Lu 907 fois





