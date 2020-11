A la Une ... St-André: ​200.000 masques chirurgicaux distribués dans les quartiers

La ville de l'Est fait partie des 5 communes sous surveillance et sous la menace d'un couvre-feu sanitaire. La municipalité a donc décidé de livrer des masques à la population. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 18 Novembre 2020 à 14:28 | Lu 100 fois

Communiqué de la mairie de Saint-André



La distribution des masques commandés par la ville de Saint-André a débuté 48h après l’annonce de la commande par le Maire, Joé Bédier. La municipalité attache beaucoup d’importance à la protection des publics vulnérables n’ayant pas les moyens de se munir de masques régulièrement.



Cette première distribution de masque a commencé dans le Chemin Centre, zone qui avait été déclarée par l’ARS comme ayant un taux d’incidence plus élevé. Un dispositif logistique spécial a été mis en œuvre par la commune afin de garantir la sécurité autour des stands de distributions. Plus de 2000 foyers sont concernés dans cette zone et les familles devront uniquement montrer un justificatif de domicile pour disposer d’une boite de 25 masques.



L’opération va se renouveler dans les quartiers le plus impactés de la ville en présence des élus de secteur et des services municipaux. Cette action a sollicité la mobilisation des pôles de services qui sont les attaches de proximité avec la population. La communication sera faite au fil de l’eau via les réseaux de communication de la Ville (Facebook, voiture Sono etc.).



Il est important de souligner que la municipalité a fait appel à une entreprise de Saint-André, RVE qui a fait preuve de réactivité afin de nous livrer dans un temps record les 200 000 masques commandés.



