La grande Une Sri Lankais au Lycée Le Verger : Pas de sport à la rentrée

Une partie de l'établissement ayant été réquisitionnée pour en faire une zone d'attente dans laquelle sont placés les 69 ressortissants Sri Lankais débarqués le 14 janvier, les lycéens qui vont faire leur rentrée ce lundi vont être privés d'activités sportives pendant quelques temps.





Le 14 janvier dernier, le premier bateau transportant des ressortissants Sri Lankais accostait au Port. A son bord, 69 candidats , dont des familles, à l'autorisation d'entrée sur le territoire afin d'y déposer une demande d'asile. Contrairement aux arrivées précédentes, la préfecture a réquisitionné une partie du Lycée Le Verger à Ste-Marie afin d'y installer une zone d'attente. Une décision liée au nombre de personnes à héberger, désormais sous la surveillance de la Gendarmerie Nationale. Selon nos informations, les parents de certains élèves de première et de Terminale auraient reçu une note les informant que les cours d'éducation physique et sportive seraient suspendus pendant quelques temps. Pour l'heure, les entretiens avec l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sont en train de se terminer alors que des recours ont été déposés au tribunal administratif pour contester les refus d'entrée.

Il faudra donc attendre le résultat des audiences, dont certaines se sont déroulées devant la juridiction de la rue Félix Guyon ce vendredi et ce samedi en matinée, avant que la décision de reconduire un certain nombre de malchanceux soit prise. L'attente des lycéens risque d'être longue avant que les installations sportives de leur établissement puissent de nouveau être utilisées.