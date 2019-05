Sri-Lanka: Un commerçant musulman lynché à mort par la foule

Suite aux attentats de Pâques qui ont visé des églises le 21 avril dernier faisant 258 victimes, le Sri-Lanka est le théâtre d'émeutes et d'actes anti-musulmans. Lundi, au nord du pays, un commerçant musulman âgé de 45 ans a été lynché à mort par la foule. Il a succombé à ses blessures après son arrivée à l'hôpital.



"La foule l’a attaqué avec des armes tranchantes dans son atelier de menuiserie", a indiqué un responsable de la police". C’est le premier mort lié à ces émeutes". Après les attentats, 56 suspects ont été placés en détention. Les attaques suicides qui avaient visé trois hôtels et trois églises avaient toutes été revendiquées par le groupe état islamique (EI).



Pour protéger l'enquête sur les attentats et éviter les violences sur les mosquées, les magasins et les véhicules appartenant à des musulmans, un couvre-feu a été imposé dans tous le pays. Les réseaux sociaux ont également été bloqués.