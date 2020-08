International Sri Lanka : Un chat dealer s’évade de prison

Un chat qui transportait de la drogue dans la prison de haute sécurité de Welikada dans la capitale du pays a été arrêté, avant de parvenir à s’enfuir.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 4 Août 2020 à 10:25 | Lu 604 fois

Colombo enquête. La capitale sri lankaise est sur le qui-vive après l’évasion d’un dangereux dealer. "El Gato" s’est fait la malle peu après son interpellation. Le criminel en question n’est autre…qu’un chat.



Le félin a été arrêté par les gardes de la prison de haute sécurité de Welikada à Colombo, la capitale du pays. Celui-ci transportait un sac avec deux grammes d’héroïne, une carte mémoire et deux cartes SIM.

The cat 😸 detained at Welikada Prison while allegedly trying to smuggle Heroin drugs and cell phone SIM cards has escaped. There was no immediate comment from prison authorities -@AFP #HeroinCat #LKA #SriLanka https://t.co/V2Lqg9xdyY pic.twitter.com/9L83rNYxN2 — Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) August 3, 2020

El Gato s’est donc retrouvé en détention provisoire, le temps pour les autorités d’enquêter. Malheureusement pour l’administration pénitentiaire, le nouveau parrain local a réussi à échapper à la vigilance de ses geôliers pour reprendre ses activités.

Un rival pour El Gato ?



La semaine dernière, les gardes de la prison ont constaté un nombre grandissant de jets de sachets de drogue, de téléphones portables et de leurs chargeurs. La police sri lankaise soupçonne les trafiquants de drogue d’utiliser un aigle pour les livraisons.



Les problèmes de drogue planent malheureusement sur le pays au point de constituer un fléau social majeur. À Colombo de trouver une solution afin de se libérer des ailes de l’enfer.



