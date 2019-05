Sri Lanka: La police découvre le terrain d'entrainement des extrémistes musulmans auteurs des attentats

La police sri-lankaise a découvert dimanche un camp de 10 hectares dans la ville de Kattankudy, dans l'est du pays, où des militants islamistes liés aux attentats meurtriers de Pâques se seraient entrainés au tir et la fabrication de bombes.



Le terrain entouré d'un mur se situe dans une zone résidentielle pauvre à la périphérie de la ville natale du principal instigateur des attentats du 21 avril perpétrés contre des églises et des hôtels, qui ont tué plus de 250 personnes.



Il était doté d'une tour de guet de quatre étages en parpaing.



La police a découvert des impacts de balles dans le mur d'un côté du terrain, ainsi que de longs tubes soupçonnés destinés à contenir des bombes.



Deux propriétaires du terrain ont été arrêtés.