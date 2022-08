A la Une . Sri Lanka : Explosion du tarif de l'électricité, +264% à compter d'aujourd'hui

Empêtré dans une crise économique sans précédent, le Sri Lanka n'est pas prêt de voir le bout du tunnel pour le plus grand malheur de sa population. Ce mardi, l'entreprise publique d'électricité (Ceylon Electricity Board) a annoncé une hausse de 264% de ses tarifs pour les deux tiers des 7,8 millions de foyers utilisant moins de 90 kilowatts par mois. Par NP - Publié le Mercredi 10 Août 2022 à 14:21

Ainsi, le kilowatt reviendra à 28,50 roupie (contre 7,85 roupies auparavant) pour un consommateur utilisant moins de 30 kilowatts par mois. De leur côté, les gros consommateurs seront désormais facturés 80,55 roupies le kilowatt contre 45 roupies auparavant.



Ces augmentations, les premières dans l'île depuis 9 ans, sont effectives à partir de ce mercredi et ont été validées par l'autorité de régulation sri-lankaise pour combler le déficit du CEB, actuellement de 616 millions d'euros. Cette dernière prévoyait initialement une hausse plus importante, de l'ordre de 800%, mais l'autorité l'a plafonné à 264%.



En plus de sévères pénuries de carburant, de médicaments et de nourriture, le Sri Lanka connaît depuis plusieurs mois des coupures d'électricité quotidiennes en raison de l'incapacité du CEB d'acheter le pétrole nécessaire au fonctionnement de ses centrales thermiques.