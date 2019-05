« Sports et bien-être » à Bois-de-Nèfles

A l’initiative de l’association TAMG, présidée par Raymond Tréport, une journée de « Sports et bien-être » était proposée ce dimanche aux habitants du Bois-de-Nèfles. Au programme, démonstrations de sports de combat, yoga, zumba, moringue, percussions… Une animation assurée par diverses associations qui en ont profité pour présenter plus en détails leurs activités et susciter de nouvelles adhésions.



Invité par les organisateurs de cette journée détente, le maire Joseph Sinimalé a salué l’initiative de l’association TAMG tout en insistant sur les vertus de la pratique sportive. « Le sport est utile pour beaucoup de raisons et j’en suis persuadé, il peut jouer un rôle d’ascenseur social ». Les exemples ne manquent pas. Le maire de Saint-Paul a profité de l’occasion pour saluer la performance de Perrine Garcin, une jeune saint-pauloise de 16 ans championne de karaté.



Présent également à cette manifestation, Cyrille Melchior a mis l’accent sur “la qualité de l’organisation de cette journée d’animations sportives » À son tour, le président du Département a dit que pratiquer un sport est très bon pour la santé. « Mais le sport qui créé du lien social peut aussi être un tremplin pour notre jeunesse » a-t-il conclu.