Sportivement réunionnais : 69 jeunes footballeurs sélectionnés par des recruteurs professionnels européens et internationaux Le Président de Région Didier ROBERT, en présence du Président de l’association FC Talents Academy Pedro GAMASSIA, du porteur de projet de l’association Didier AGHATE et de six recruteurs anglo-saxon, a félicité ce mardi les jeunes et talentueux footballeurs réunionnais sélectionnés pour des stages et évoluer dans les clubs professionnels européens et internationaux.





La Région Réunion défend l’ambition de faire de La Réunion un pôle d’excellence sportif d’Outremer reconnu. Elle soutient et salue les actions de l’’association FC Talent Academy qui s’investit pour aider l’insertion des réunionnais par le sport et au travers de projets tournés vers l’excellence. Sur cette opération, le Conseil Régional accompagne le FC Talent Academy, avec une participation financière à hauteur de 40 000 € pour sa tournée de valorisation et de détection de jeunes footballeurs réunionnais par les centres de formations européens notamment au Royaume-Uni.



"La Région Réunion propose à l’Association et à son porteur de projet Didier Aghate de signer dans les prochaines semaines une convention de partenariat pour un accompagnement financier de la Région d’une durée de 3 ans, pour que cette opération pour les jeunes footballeurs réunionnais puisse être renouvelée" a annoncé Didier Robert lors de la conférence de presse.



Pour la première fois à La Réunion, le FC Talent Academy a organisé cette année des stages sur une dizaine de jours avec la participation de sept recruteurs anglo-saxons du 05 au 12 janvier dernier à Saint Paul. Sur 285 participants filles et garçons, 22 sont partis pour des essais au mois de mars/avril ; 15 à Londres à Maidstone. 2 mineurs accompagnés par le porteur de projet Didier Aghate, dans le club d’Everton à Liverpool ; 3 dans les pays de l’Est avec l’ancien professionnel de Saint Étienne Lubomir Moravcik. 2 filles s’aprêtent à partir en août /septembre au Canada. Bilan : sur ces 22 jeunes, 8 ont été retenus pour repartir ce mois-ci.



Un deuxième stage a été organisé du 02 au 10 juillet à Saint-Louis. 215 participants de toute l’île (filles et garçons) ont été comptabilisés. A l’issus de ce stage, 33 jeunes et 5 accompagnateurs iront en Angleterre du 16 au 27 juillet prochain pour effectuer une dizaine de matches, encadrés par Monsieur Alan Walker. Par ailleurs, 4 se verront proposer gratuitement un contrat d’excellence d’éducation-football (d’une valeur de 15 000€/pers) dans le centre international de Bangkok à l’initiative de Monsieur Jordan Moore. Un groupe pré- sélectionnés des 12/13 ans accompagnés iront sur un stage de découverte dans un centre professionnel proposé par Monsieur Kévin Knowles.



7 recruteurs, tous cadres au sein de leur fédération respective, se sont déplacés à La Réunion :



Mr Alan Walker : club de Blackburn FC et les clubs du sud de Londre

Mr Kevin Knowles : Gillingham FC

Mr Kevin McGreskin : Toronto

Mr Arman Mohammadi, représentant de l’Université du Canada et de New York

Mr Jeremy seehla, représentant de Manchester city

Mr Nigel Best, représenant de la fédération irlandaise

Mr Jordan Moore, recruteur pour les clubs écossais, anglais et la Thaïlande r

Mr Coffy Guillaume de la selection du Togo, recruteur pour les gardiens de but



