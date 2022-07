A la Une . Sportifs comoriens en fuite : Loin d’être une première

La préfecture de La Réunion a confirmé que plus d'une cinquantaine de handballeurs comoriens sont arrivés à La Réunion malgré l'annulation de leur participation, mais seulement 3 d'entre eux sont rentrés. Un épisode déjà vu plusieurs fois. Par GD - Publié le Mardi 19 Juillet 2022 à 15:37





En 1998, ces mêmes Jeux des îles à La Réunion avaient connu le même scénario. Cette année-là, une trentaine de personnes n’étaient pas rentrées à Moroni. Certains d’entre eux avaient été retrouvés et expulsés dans les mois qui avaient suivi. Ce n’est finalement pas l’amour du sport qui a amené les 57 handballeurs comoriens à La Réunion. Le 27 juin, 4 équipes de handball comoriennes ont manqué leur vol vers La Réunion dans le cadre de la Ligue des Champions de l’Océan indien. En conséquence, les équipes ont été éliminées de la compétition.Malgré ce retrait de la compétition, 57 athlètes ont profité de la délivrance de leur visa afin de venir dans le département. Seulement trois sont repartis depuis. La préfecture a donc averti les forces de l’ordre afin de retrouver ces personnes en situation irrégulière.Cette situation est loin d’être une première . Lors des Jeux des îles de l’océan Indien de 2015, la délégation comorienne avait déjà fait parler d’elle après les compétitions. Sur les 250 sportifs et encadrants venus à La Réunion, 58 ne s’étaient pas présentés à l’embarquement.En 1998, ces mêmes Jeux des îles à La Réunion avaient connu le même scénario. Cette année-là, une trentaine de personnes n’étaient pas rentrées à Moroni. Certains d’entre eux avaient été retrouvés et expulsés dans les mois qui avaient suivi.