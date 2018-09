Politique Sport pour tous, tous pour le sport La Région Réunion soutient le mouvement des acteurs sportifs au niveau local et national. "Le développement du sport participe à l’épanouissement d’un pays, et doit rester la priorité et l’engagement de tous les acteurs publics", prend ainsi position la collectivité régionale, à la manière des communes qui se sont rangées ces derniers jours (voir notre article) aux côtés des ligues sportives.

"Le sport à La Réunion c'est : 145 000 sportifs licenciés, 67 ligues et comités sportifs, 1 400 clubs sportifs. La Région Réunion réaffirme son soutien au mouvement sportif "pour que le sport compte".



Dans le cadre de ses actions, la collectivité poursuit son soutien au développement des organismes sportifs régionaux. 67 ligues et comités ont bénéficié de cet accompagnement dans le cadre de leur programme d’activités annuel, pour de la formation des cadres et des athlètes, des manifestations exceptionnelles, et de l’acquisition d’équipement pédagogique et de compétition.



La Région Réunion est le premier financeur local du sport à La Réunion. Depuis 2010, la politique sportive régionale oeuvre en ce sens :

- plus de 16 millions d’euros de soutien au financement des actions des ligues et comités sportifs réunionnais

- plus de 140 millions d'euros de financement pour la réhabilitation ou la construction des équipements sportifs sur l'ensemble des communes de l'île, et des principaux sites du CREPS

- le projet de création d'un Institut des Sports de l'Océan Indien (IRSOI)

- près de 10 000 participants au PANDATHLON depuis 2012, pour la sensibilisation à la protection de la planète.



La collectivité régionale défend également l'ambition de faire de La Réunion un pôle d'excellence sportif d'Outremer reconnu. Depuis 1976, 53 sportifs réunionnais ont été sélectionnés en équipe de France pour participer aux Jeux Olympiques. L'île de La Réunion a fièrement apportée sa contribution au sport français : des champions de France, des champions d’Europe, des champions du monde, des champions olympiques.



L’ambition des jeux des îles de l’Océan Indien en 2019 à l’île Maurice, des jeux olympiques de Pékin en 2020 et la perspective de l’organisation des jeux olympiques à Paris en 2024, cent ans après ceux de 1924, est une chance pour le sport réunionnais et le sport français. Pour notre jeunesse réunionnaise, pour nos futurs champions, pour notre santé à tous et notre bien être, "Le sport pour tous, tous pour le sport, #LeSportCompte" La Réunion, terre de champions !" La Réunion Positive Lu 105 fois





Dans la même rubrique : < > Fermeture de l'antenne de la CGSS à St-Louis: Juliana M’Doihoma lance une pétition Agnès Buzyn s'excuse auprès de Jean-Hugues Ratenon